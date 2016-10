VOX 20:15 bis 22:55 Show Die Höhle der Löwen "Zzysh Drink" D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Zzysh: Wenn man die Investoren in der "Höhle der Löwen" mit etwas begeistern kann, dann doch bestimmt mit prickelndem Champagner - so der Plan von Manfred Jüni (32). Der Ingenieur hat mit "Zzysh Drink" ein System entwickelt, mit dem man geöffnete Sekt-, Wein-, oder Champagnerflaschen wiederverschließen kann, mit "Zzysh-Food" kann man die Haltbarkeit von Lebensmitteln in Aufbewahrungsboxen verlängern. Auf die Idee kam der Tüftler, als er im Supermarkt eine Tüte mit abgepacktem Salat in der Hand hatte. Die hier verwendete Schutzatmosphäre ließe sich doch für viele andere Produkte verwenden, um die Haltbarkeit von Lebensmitteln zu verlängern. So landen weniger Lebensmittel im Müll. Bis zu einem fertigen Produkt war es ein langer Weg. 2012 startete Manfred Jüni mit der Einführung von 'Zzysh-Food', erst einmal testweise. Die Resonanz bestärkte den Berner den Weg weiter zu gehen und auch "Zzysh-Drink" auf den Markt zu bringen. Über 6 Mio. Schweizer Franken sind bislang in das "Zzysh-System" investiert worden, immerhin galt es aufwendige Geräte zu entwickeln, mit denen die Schutzatmosphäre eingebracht werden kann. Für die weitere Entwicklung ist jetzt frisches Kapital erforderlich. Eine Million Euro braucht Manfred von den 'Löwen', dafür wäre er bereit 10 Prozent seiner Firma an einen oder mehrere Investoren abzugeben. Ob er am Ende mit den "Löwen" auf einen abgeschlossenen Deal anstoßen kann? eBall: Sein Traum ist es, dass bald alle Menschen auf seiner Erfindung durch die Gegend rollen: Uli Sambeth (48) aus Essen ist der Erfinder des eBalls, des weltweit ersten Gerätes, das auf einer Kugel rollt. Auf die Idee kam der Softwareentwickler im Sommerurlaub, als er sich ein Segway auslieh: "Ich war restlos begeistert von dem Balancieren." Mit Hilfe von einem Mechaniker, Elektriker und Programmierer entwickelte Uli einen Prototypen seines eBalls, auf dem der Fahrer durch Verlagerung seines Gewichts nicht nur nach rechts und links sowie nach vorne und hinten fahren kann, sondern auch schneller wird, je mehr Gewicht verlagert wird. Zudem kann sich der Nutzer mit dem eBall dank Fußsensoren um die eigene Achse drehen. Maximal erreicht man auf dem eBall 22 Stundenkilometer, das Fahrvergnügen für Groß und Klein dauert zwischen zwei und vier Stunden. Zweieinhalb Jahre und 250.000 Euro hat der Vater von fünf Kindern bereits in die Entwicklung des eBalls gesteckt. Nun braucht Uli dringend Unterstützung in Form von Geld und Erfahrung in Marketing und Vertrieb. Von den "Löwen" erhofft er sich ein Investment von 500.000 Euro und bietet dafür 12,5 Prozent seines Unternehmens. Wird der eBall mit Hilfe der "Löwen" Fahrt aufnehmen? GOELD?S: Mit ihrem Produkt wollen Johannes Keppler (27), Martin Ganskow (26) und Martin Kroll (27) die Männerwelt geschmeidiger machen - und zwar mit ihren Bartölen. Die drei Gründer wissen: Der Vollbart erlebt derzeit eine Renaissance. Allerdings hat man(n) bei mangelnder Hege und Pflege keine lange Freude daran. Damit aber auch echte Kerle es endlich wagen, sich zu pflegen, bietet GOELD?S Bartöl neben Geschmeidigkeit, Hautpflege und schimmernden Glanz auch einen stabilen Duft. Darüber hinaus setzen die leidenschaftlichen Bartträger auf Natürlichkeit: Wo andere Hersteller ihr Öl mit Wasser strecken oder Alkohol hinzufügen, wandern in GOELD?S Bartöle ausschließlich Jojobaöl, Arganöl, Hanfsamenöl, Mandelöl oder Parfümöl. Je nach Bartlänge reicht der Inhalt einer 30ml Flasche bis zu sechs Monaten. Um ihr Sortiment zu erweitern und das Marketing auszubauen, benötigen die bärtigen Gründer Kapital in Höhe von 75.000 Euro. Dafür bieten sie den "Löwen" zehn Prozent an ihrem Unternehmen. Wird einer der "Löwen" in die männliche Kosmetiklinie investieren? JOIDY: Für alle, die es hassen, Geschenke auszusuchen, mühselig zu verpacken und in der Schlange vor der Post zu stehen, um das Geschenk zu verschicken, haben Philippe Singer (24) und Timo Müller (24) DIE Lösung: Mit ihrer App JOIDY wählt man einen Kontakt auf dem Smartphone aus - das k In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Amiaz Habtu Gäste: Gäste: Judith Williams, Frank Thelen, Jochen Schweizer, Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer. Kandidat: Manfred Jüni Originaltitel: Die Höhle der Löwen