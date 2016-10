VOX 05:15 bis 05:55 Krimiserie CSI: NY Stumme Zeugen USA, CDN 2008 16:9 Dolby Digital HDTV Wieder da Merken Die Experten der "Crime Scene Investigation" müssen eine unheimliche Serie von Morden aufklären. Das erste Opfer, Georgia Morrison, liegt mit durchschnittener Kehle auf der Aussichtsplattform der Freiheitsstatue. Offenbar hat der Mörder den Ort, an dem die Leiche gefunden wurde, ganz bewusst in Szene gesetzt. Zum einen klebt Blut am Kopf der Freiheitsstatue - es ist aber nicht das von Georgia Morrison. Zum anderen wurde ein Aussichtsfernrohr so präpariert, dass es auf eine bestimmte Stelle hindeutet. Als die Ermittler hindurchschauen, machen sie die zweite schreckliche Entdeckung: Eine Männerleiche wurde in sitzender Position auf dem Dach eines Hauses drapiert. Aus der Nähe betrachtet, enthüllt der Tote eine Botschaft des Mörders, die mit Blut auf das Unterhemd des Opfers geschrieben wurde: Es wird noch weitere Morde geben! Bei der Obduktion der Leiche stellt sich heraus, dass es sich bei dem zweiten Opfer um Damion Brock, einen vorbestraften Wirtschaftskriminellen, handelt. Der Täter hatte Brocks Blut abgelassen - es ist das Blut, das man an der Freiheitsstatue gefunden hat - und es gegen Haushaltsreiniger ausgetauscht. Den Ermittlern ist zunächst völlig schleierhaft, warum der Mörder sich so viel Mühe bei der Inszenierung seiner Opfer gibt. Schließlich wird aber ein kleines Metallplättchen in der Luftröhre von Damion Brock gefunden, das die Ermittler endlich auf eine heiße Spur bringt. Sie führt zu der Pianistin Nova Kent, die ganz offensichtlich etwas zu verbergen hat: Sie war mit einer anderen Musikerin namens Marie Casimira befreundet. Diese wurde vor einigen Monaten umgebracht und Nova musste den Mord an ihrer Freundin mit ansehen. Doch noch ehe ein Zusammenhang mit den aktuellen Morden hergestellt werden kann, wird ein drittes, furchtbar entstelltes Opfer gefunden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Mac Taylor) Melina Kanakaredes (Stella Bonasera) Carmine Giovinazzo (Danny Messer) Hill Harper (Sheldon Hawkes) Eddie Cahill (Don Flack) Anna Belknap (Lindsay Monroe) Robert Joy (Dr. Sid Hammerback) Originaltitel: CSI: NY Regie: David von Ancken Drehbuch: Zachary Reiter, Pam Veasey Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 12