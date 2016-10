VOX 23:10 bis 00:05 Krimiserie Secrets and Lies Folge: 14 Der Ermittler USA 2015 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Neue Folge Live TV Merken Eric Warner geht auf der Suche nach Antworten bis ans Äußerste. Um Liam endlich ausfindig zu machen, den er nicht nur verdächtigt, Kate umgebracht zu haben, sondern der auch noch die Kredite seiner Firma SEG ausgeschöpft und seine Kundendaten gestohlen hat, verbündet er sich mit dem zwielichtigen Danny, der über Kate seine verschwundene Tochter finden wollte. Gemeinsam versuchen Eric und Danny, Liam zu stellen. Doch bevor sie Liam zu fassen bekommen, schnappt ihn die Polizei, angeführt von Detective Cornell. Bei seiner Aussage liefert Liam Connors der überengagierten Detective Cornell dann jedoch einen anderen Verdächtigen... Als er wieder auf freien Fuß gelassen wird, zögert Danny keine Sekunde. Der verzweifelte Vater ist auf der Suche nach seiner Tochter bereit, drastische Mittel zu ergreifen und entführt Liam. Doch auf die Frage hin, ob er Kate Warner umgebracht hat, antwortet er mit einem wasserdichten Alibi. Danny hingegen bekommt einige Antworten über seine verschwundene Tochter - die ihn geradewegs zu Erics besten Freund Neal führen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Juliette Lewis (Detective Andrea Cornell) Jordana Brewster (Kate Warner) Mekia Cox (Amanda Warner) Michael Ealy (Eric Warner) Terry O'Quinn (John Warner) Charlie Barnett (Patrick Warner) Andy Taylor Kim (Bartender) Originaltitel: Secrets and Lies Regie: Michael Brandt Drehbuch: Chitra Elizabeth Sampath, Andrew Wilder Altersempfehlung: ab 12