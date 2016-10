VOX 21:15 bis 22:15 Serien Club der roten Bänder Kometen D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Den Club der roten Bänder erwarten in dieser Folge magische Momente - eine seltene Sternschnuppennacht steht an! Was werden sich die Freunde wünschen und wie werden sie diese besondere Nacht im Krankenhaus erleben? Auf der Jungenstation gibt es darüber hinaus einen Neuankömmling. Es ist Luke und er scheint eine sehr ungewöhnliche Fähigkeit zu haben: Luke kann in die Zukunft sehen! Was bedeutet das für den Club der roten Bänder? Kann er vorhersagen, ob Hugo jemals aus dem Koma erwachen wird? Und hat er Recht damit, dass Jonas bald ein Mädchen küssen wird? Wird es vielleicht Emma sein? Leo lässt die Annäherung zwischen Emma und Jonas keineswegs kalt - und auch um Benito macht er sich große Sorgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tim Oliver Schultz (Leo) Damian Hardung (Jonas) Ivo Kortlang (Toni) Timur Bartels (Alex) Nick Julius Schuck (Hugo) Luise Befort (Emma) Originaltitel: Club der roten Bänder Regie: Richard Huber Drehbuch: Arne Nolting, Jan-Martin Scharf