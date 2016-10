VOX 07:30 bis 08:10 Krimiserie Criminal Intent - Verbrechen im Visier Hasserfüllt USA 2003 2016-10-16 11:00 Stereo 16:9 Live TV Merken Die aus Argentinien stammende Lena Brody wird ermordet aufgefunden. Die Leiche weist Verletzungen an Knien und Händen sowie Würgemale am Hals auf. Die Art der Verletzungen machen Goren allerdings stutzig: Die Verletzungen am Knie hätten sie nicht am Aufstehen gehindert, die Abwehrwunden an den Händen sind nicht tief genug, um echt zu sein und die Würgemale am Hals sind zu wenig ausgeprägt, als dass sie daran hätte sterben können. Offenbar hat sich Lena Brody umgebracht und wollte mit der Art ihres Todes auf etwas aufmerksam machen. Doch worauf? Goren und Bishop recherchieren im Archiv und stoßen auf eine Reihe ungeklärter Mordfälle, bei denen die Opfer - allesamt Juden - ähnliche Verletzungen aufwiesen. Zudem stellt sich heraus, dass Lenas Mann, Lance Brody, ein Judenhasser ist. Seine Motive dafür sind rein persönlich: Sein Vater hatte seine Mutter misshandelt, weil diese ein Verhältnis mit ihrem jüdischen Chef hatte. Zu Hause wurde die Geschichte allerdings so dargestellt, dass der Chef die Mutter vergewaltigt hat. Der zwölfjährige Lance glaubte die Geschichte und schrieb fortan den Juden die Schuld für das schreckliche Schicksal seiner Mutter zu. In Goren und Bishop reift ein grauenvoller Verdacht: Hat sich Lena Brody, die vor Kurzem erst von ihrer jüdischen Abstammung erfahren hat, aus Angst vor ihrem Mann umgebracht und auf diese Weise auf seine Gräueltaten aufmerksam machen wollen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent D'Onofrio (Det. Robert Goren) Samantha Buck (Det. G. Lynn Bishop) Jamey Sheridan (Capt. James Deakins) Courtney B. Vance (Asst. DA Ron Carver) Monique Fowler (Lena Brody) Maria Thayer (Claire Brody) Thomas G. Waites (Lance Brody) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Steve Shill Drehbuch: Diana Son Kamera: Frank Prinzi Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 12