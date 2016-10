VOX 19:10 bis 20:15 Dokusoap Der Hundeprofi Vanessa Kambach mit Schäferhundmischling "Greta" / Julia Theisen und Fabian Dönnecke mit Straßenhund "Hector" D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Vanessa Kambach mit Schäferhundmischling 'Greta': Vanessa Kambach hat ein Problem, das viele Hundehalter kennen: Ihr Liebling kann nicht alleine bleiben. Bei der Mischlingshündin "Greta" ist das aber so extrem, dass sie schon nach kurzem Alleinsein die ganze Nachbarschaft zusammen bellt. Eigentlich ein Routinefall für den Hundeprofi. Doch Vanessa kommt mit dem Training anfangs überhaupt nicht klar und kauft sich dann, ohne Absprache mit Martin Rütter, auch noch einen weiteren Hund. Julia Theisen & Fabian Dönnecke mit Straßenhund 'Hector': "Hector" ist neben "Mirka" der zweite Hund, den Julia Theisen und Fabian Dönnecke aus dem Tierschutz haben. Das Zusammenleben klappt eigentlich gut, doch "Hector" hat einen solchen Jagdtrieb, dass er nur an der Leine nach draußen kann. Ansonsten würde er sich auf Nimmerwiedersehen verabschieden. Beim ersten Besuch merkt Martin Rütter außerdem, dass der bullige "Hector" gar nicht mit anderen Hunden kann. Gleich zwei Baustellen also für den Hundeprofi. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Martin Rütter Originaltitel: Der Hundeprofi