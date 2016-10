VOX 06:55 bis 07:40 Krimiserie Criminal Intent - Verbrechen im Visier Saubermänner USA 2008 2016-10-15 11:10 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die enthauptete Leiche eines entlassenen Sexualstraftäters wird in einem New Yorker Vorort gefunden. Da die Leiche in einem Fluss entsorgt wurde, gehen Logan (Chris Noth) und Wheeler (Julianne Nicholson) zuerst von einem Mafiamord aus. Allerdings wurde die Enthauptung von einem Dilettanten durchgeführt. Bei ihren Ermittlungen finden die Detectives heraus, dass die Nachbarn gegen den Toten hetzten. Was die Bewohner der Vorstadtidylle nicht wussten, der Tote saß unschuldig im Gefängnis? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris Noth (Detective Mike Logan) Julianne Nicholson (Detective Megan Wheeler) Eric Bogosian (Captain Danny Ross) Leslie Hendrix (Dr. Elizabeth Rodgers) David Call (Ricky Moss) Lucas Papaelias (Lew Olsen) Skipp Sudduth (Clete Dixon) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Kevin Bray Drehbuch: Eric Overmyer Kamera: Michael Green Musik: Mike Post