RTL Plus 22:35 bis 23:25 Krimiserie Quincy Quincys Hochzeit - Teil 1 USA 1983 Merken Emily bereitet ihre Hochzeit mit Quincy vor, unterstützt von Winslow, einer Dame, die auf eine lange Militärzeit zurückblickt und sich als wahrer Dragoner in Etikettefragen erweist. Bei einem Abendessen auf Quincys Boot schwärmt Emily wort- und gestenreich von ihrer Traumhochzeit und stößt sich dabei an der engen Realität der Kajüte den Kopf. Das gibt ihr die willkommene Gelegenheit, von ihrem zukünftigen Ehemann den Verkauf des Schiffes zu verlangen. Diese Forderung stürzt Quincy in einen schweren Gewissenskonflikt, denn er hängt an seinem schwimmenden Zuhause. Darüberhinaus macht ihm der Fall eines Mannes zu schaffen, der im Altersheim offensichtlich eines natürlichen Todes gestorben ist. Das Problem ist Ednah Brackett, die Witwe: Sie behauptet, ihren ungeliebten Ehemann, den 'alten Krüppel', an ihrem 65. Hochzeitstag umgebracht zu haben. Quincy muss nach Indizien suchen. Weitere Analysen im Labor ergeben Verdachtsmomente, die darauf hinweisen, dass Ray Brackett tatsächlich ermordet wurde. Quincys Verwirrung steigert sich, als ihm die exzentrische Ednah weitere überraschende Enthüllungen macht. Darüberhinaus droht sein Hochzeitstermin zu platzen. Der geplagte Gerichtsmediziner weiß nicht mehr, wo ihm der Kopf steht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Ito (Sam Fujiyama) Jack Klugman (Dr. Quincy) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) Joseph Roman (Sgt. Brill) Val Bisoglio (Danny) Anita Gillette (Dr. Emily Hanover) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: David Moessinger Drehbuch: Jeri Taylor Kamera: Frank R. Hale Musik: Dick DeBenedictis

