RTL Plus 20:15 bis 21:00 Krimiserie Monk Mr. Monk und die schwarze Witwe USA 2005 Stereo Merken Natalie überredet Lieutenant Disher, mit ihr auf die Hochzeit ihres Bruders mitzugehen, der seine Verlobte erst vor drei Wochen kennengelernt hat. Doch der wird noch vor der Zeremonie auf dem Parkplatz angefahren. Monk findet heraus, dass es kein Unfall war. Der Detektiv muss nun wohl oder übel auch an der Feier teilnehmen. Im fällt bald auf, dass die Braut Theresa Scott über ihre Vergangenheit lügt. Außerdem wird die Leiche des Hochzeitsfotografen Frank Ruttle gefunden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Shalhoub (Adrian Monk) Traylor Howard (Natalie Teeger) Ted Levine (Capt. Leland Stottlemeyer) Jason Gray-Stanford (Lt. Randall Disher) Trevor Shores (Tommy) Ashley Williams (Theresa Scott/Darlene Coolidge) Rob Benedict (Jonathan Davenport) Originaltitel: Monk Regie: Anthony R. Palmieri Drehbuch: Liz Sagal Kamera: Marshall Adams Musik: Jeff Beal