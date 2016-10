RTL Plus 20:15 bis 21:50 Show Einsatz in 4 Wänden Spezial - Das Messie-Museum D 2010 Stereo Merken Das Häuschen des Rentnerpaares Gunda und Max stammt aus der Vorkriegszeit und ist nach heutigem Standard völlig veraltet. Zudem ist durch Gundas Sammelleidenschaft das Häuschen zu einem Aufbewahrungsort für allerlei Dinge geworden. Das Rentnerdomizil verfügt darüber hinaus über keine seniorengerechte Ausstattung. Da Gunda und Max selbst nicht mehr in der Lage sind, sich um Aufräum- und Umbauarbeiten zu kümmern, steht ihnen Tine Wittler und ihr Wohn-Experten-Team tatkräftig zur Seite. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Tine Wittler (Wohn-Expertin) Originaltitel: Einsatz in vier Wänden - Spezial