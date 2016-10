RTL Plus 22:45 bis 23:35 Krimiserie Im Namen des Gesetzes Tödliches Wissen D 1998 Merken Fallschirmsprung-Trainer Keil traut seinen Augen nicht: Der Fallschirm seines Schützling Kiebel lässt sich nicht öffnen. Der Springer stirbt am Boden. Keil ist davon überzeugt, dass Kiebels Ausrüstung manipuliert wurde. Der Tote war ein harter Geschäftsmann mit vielen Feinden. Kiebels Partner Peter Böhm gibt den Kommissaren entscheidende Hinweise. Ein gewisser Thomas Laufen glaubt, dass seine Frau Heidi eine Affäre mit Kiebel hatte. Auch Fallschirmspringer Richard Steiner, der von Kiebel finanziell ruiniert wurde, hätte ein Motiv. Er wurde sogar am Abend vor dem Unglück beobachtet, wie er in der Halle verschwand, in der die Ausrüstungen lagern. Kehler und Wolniak haben eine schwere Nuss zu knacken... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolfgang Bathke (Stefan Kehler) Uwe Fellensiek (Peter Wolniak) Britta Schmeling (Staatsanwältin Charlotte Glaser) Henry Van Lyck (Oberstaatsanwalt Gerhart Lotze) Klaus Schindler (Dr. Duhler) Jockel Tiersch (Keil) Till Kretzschmar (Peter Böhm) Originaltitel: Im Namen des Gesetzes Regie: Elmar Gehlen Drehbuch: Harald Vock