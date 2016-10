RTL Plus 21:55 bis 22:45 Krimiserie Im Namen des Gesetzes Babymord D 1998 Merken Auf einer Abfalldeponie liegt die Leiche eines Babys, scheinbar erwürgt und danach auf den Müll geworfen. Es ist die kleine Tochter von Claudia und Bernd Martens. Die Eltern hatten schon am Vormittag bei der Polizei angegeben, dass die kleine Martha von einem Unbekannten aus dem Kinderwagen gestohlen worden war. Bei ihren Nachforschungen entdecken Wolniak und Kehler, dass der Müll, in dem das tote Baby lag, aus Bernd Martens' Bürokomplex stammen muss. Hat der Vater seine kleine Tochter umgebracht? Bei den Verhören verstrickt sich das Ehepaar immer mehr in Widersprüche... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolfgang Bathke (Stefan Kehler) Uwe Fellensiek (Peter Wolniak) Britta Schmeling (Charlotte Glaser) Henry Van Lyck (Gerhart Lotze) Beate Kraft (Dr. Gieseke) Rainer Winkelvoss (Herman Wagner) Gertrud Roll (Klara Martens) Originaltitel: Im Namen des Gesetzes Regie: Gunter Friedrich Drehbuch: Detlev Wittenberg