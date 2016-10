RTL Plus 22:40 bis 23:30 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Sehnsucht D 1998 Stereo Merken Weder Susanne noch Vivi sind zunächst davon begeistert, nun eine Zelle miteinander teilen zu müssen. Zwischen Walter und Vivi kommt es zu einem Streit aus Eifersucht, in dessen Folge Vivi aus Trotz wettet, Susanne binnen kürzester Zeit verführt zu haben. Tatsächlich kann Vivi Susannes Sehnsucht nach Zärtlichkeit wecken, doch im letzten Augenblick schreckt Vivi vor den Konsequenzen zurück, denn sie erkennt, dass sie sich in Susanne zu verlieben beginnt. Doch nun will Susanne ihre wiedererwachten Gefühle auch zum Ausdruck bringen, und sie verführt Vivi. Unterdessen fühlt sich Richard Stern bei Mutz in der Gärtnerei sicher. Ilses Verdacht, er sei ein Frauenschänder, kann er zerstreuen. Lollo ist ganz hingerissen von dem heimlichen 'Gast'. Ilse muss sie sogar ermahnen, Daniel nicht untreu zu werden. Uschi wird nach Reutlitz zurückgebracht, doch sie ist nicht mehr die Alte. Sie hat sich von Horst-Wolfgang getrennt und ist überzeugt davon, ihr restliches Leben als Einzelgängerin hinter Gittern verbringen zu müssen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Freier (Ursula "Uschi" König) Cheryl Shepard (Susanne Teubner) Christiane Reiff (Ilse Brahms) Brigitte Renner (Margarethe "Mutz" Korsch) Isabella Schmid (Ilona "Lollo" Kühne) Katja Strobel (Martina "Tina" Tielmann) Katy Karrenbauer (Christine Walter) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Bodo Schwarz, Dagmar von Chappuis Drehbuch: Peter Balke Kamera: Zbynek Dario Sedo, Gert Stallmann