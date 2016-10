RTL Plus 21:05 bis 21:50 Arztserie Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Der tödliche Biss D 1997 Stereo Merken Im Hause Frank herrscht Feierstimmung. Die vorläufige Adoption von Iris ist genehmigt. Das Mädchen zieht endlich zu seinen neuen Eltern. Pfleger Julian gibt seinen Job in der Klinik auf, um Medizin zu studieren. Er überlässt dem Paar Ronny und Margie seine Wohnung. Kurz darauf wird Ronny beim Training von seinem Schäferhund Cassius gebissen. Ronny ahnt nicht, dass die Kopfschmerzen und die Übelkeit, die wenig später einsetzen, etwas mit dem Biss zu tun haben könnten. Bea behandelt ihn mit Akupunktur. Als Ronny dann bei einer Hundeshow zusammenbricht, bringt Julian ihn sofort in die Klinik. Dr. Stefan Frank erkennt die Symptome sofort: Ronnys Hund Cassius ist offenbar tollwütig - und die kleine Iris spielt gerade mit dem gefährlichen Tier. Beas Freundin Ute ist zu Besuch. Sie überredet Bea zum gemeinsamen Besuch eines spirituellen Seminars. Keiner ahnt, dass es sich bei dem Veranstalter um eine gefährliche Sekte handelt. Alfons hat unterdessen sein Sparbuch geplündert, um mit der Fischverkäuferin Therese Klinger in die Karibik zu fahren. Martha kann ihn nicht davon abhalten. Alfons gibt Therese sein Erspartes, damit sie die Reise buchen kann. Doch stattdessen verschwindet die Fischverkäuferin mit dem ganzen Geld. Nach dem Facelifting leidet Valerie von Mantritz an einer Gesichtslähmung. Ihr Ehemann will Dr. Roehrs verklagen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sigmar Solbach (Dr. Stefan Frank) Siemen Rühaak (Dr. Christian Roehrs) Isabelle von Siebenthal (Dr. Bea Gerlach) Claudia Wenzel (Irene Kadenbach) Erna Wassmer (Martha Brunnacker) Liane Hielscher (Therese Klinger) Martin Walch (Ronny Pietsch) Originaltitel: Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Regie: Peter Weissflog