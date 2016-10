RTL Plus 20:15 bis 21:05 Arztserie Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Verzeih mir, Monika D 1997 Stereo Merken Stefan und seine Frau Bea bauen für ihr zukünftiges Adoptivkind Iris die Mansarde der Villa Frank um. Doch Frau Schmidt vom Jugendamt zögert noch mit der Zustimmung zur Adoption. Die Lehrerin Monika Baumann übernimmt in René Schultes Schule eine elfte Klasse. Der Schüler Jonas ist fasziniert von der zehn Jahre älteren Frau und deutet die ihm von ihr entgegengebrachte Sympathie falsch. Als die Lehrerin dem verliebten Schüler den Kopf zurechtrückt, wird Jonas aufdringlich und würgt Monika Baumann. Dann läuft er weg und springt in seiner Verzweiflung von einer Brücke... Valerie von Mantritz möchte sich von Dr. Roehrs liften lassen. Roehrs versucht über Valeries Ehemann, einen Politiker, an die Genehmigung für ein neues Therapiezentrum zu kommen. Auch seine Beziehung zu Irene Kadenbach weiß Roehrs zu festigen: Die beiden heiraten heimlich. Haushälterin Martha vermisst ihren Bruder Louis, der immer noch zur Kur ist. Sein Neffe Alfons ist kein rechter Ersatz, denn er kümmert sich mehr um die Fischverkäuferin Therese Klinger als um die Arbeit in der Villa Frank. Zwischen Dr. Thomas Reinhardt und Dr. Susanne Berger entwickelt sich eine Liebesbeziehung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sigmar Solbach (Dr. Stefan Frank) Siemen Rühaak (Dr. Christian Roehrs) Isabelle von Siebenthal (Dr. Bea Gerlach) Claudia Wenzel (Irene Kadenbach) Erna Wassmer (Martha Brunnacker) Johanna Bittenbinder (Frau Schmidt) Jan Andres (Jonas) Originaltitel: Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Regie: Peter Weissflog