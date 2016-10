RTL Plus 03:30 bis 04:10 Dokusoap Staatsanwalt Posch ermittelt D 2007 Stereo Merken Christopher Posch ist der Titelheld der Serie 'Staatsanwalt Posch ermittelt'. In der Rolle des Staatsanwaltes wurde der Jurist, der vor seiner TV-Karriere als Rechtsanwalt in Frankfurt arbeitete, zum Star des 'Jugendgerichts'. Nun bekommt Christopher Posch seine eigene Crime-Doku. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Christopher Posch (Staatsanwalt) Originaltitel: Staatsanwalt Posch ermittelt

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 403 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 203 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 133 Min. Nicht ohne meine Leiche

Komödie

Das Erste 02:15 bis 03:53

Seit 88 Min.