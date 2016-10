RTL Plus 23:20 bis 23:50 Comedyserie Nikola Der Untermieter D 2000 Stereo Merken Als Tim durch seine Schusseligkeit einen Wohnungsbrand verursacht, bietet Nikola ihm für die Zeit der Renovierung Asyl in ihrer Wohnung an. Tim fühlt sich gleich wie zu Hause und belegt die Wohnung mit Beschlag. Das wäre nicht ganz so schlimm, wenn Nikola nicht ein familiäres Abendessen mit ihrem neuen Freund Erik und den Kindern geplant hätte. Sie sollen sich näher kennen lernen - ohne Tim. Als sie abends nach Hause kommt, duftet es schon nach Eriks Lieblingsessen: Tim hat für alle gekocht. Nikola ist jedoch fest entschlossen, sich nicht unter Druck setzen zu lassen. Der Abend wird zum Fiasko, das Ende der Freundschaft zwischen Nikola und Tim scheint besiegelt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariele Millowitsch (Nikola Vollendorf) Walter Sittler (Dr. Robert Schmidt) Oliver Reinhard (Tim) Eric Benz (Peter Vollendorf) Friederike Grasshoff (Stephanie Vollendorf) Kerstin Thielemann (Dr. Borstel) Roland Jankowsky (Dr. Brummel) Originaltitel: Nikola Regie: Ulli Baumann