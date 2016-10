RTL Plus 22:10 bis 23:00 Dokusoap Helfer mit Herz D 2007 Stereo Merken Nach der Trennung von ihrem Mann wollte Angelika (44) gemeinsam mit ihrer 17-jährigen Tochter Melanie einen Ponyhof eröffnen und sich damit einen Lebenstraum erfüllen. Doch an einem Novembertag 2005 wandte sich das Glück von der Familie ab. Melanie, Angelikas älteste Tochter und ihre große Stütze, kam bei einem tragischen Autounfall ums Leben. Für Angelika und ihre beiden Söhne brach eine Welt zusammen. Nach der Beerdigung zogen sie in eine andere Stadt, um den schrecklichen Schicksalsschlag zu verarbeiten. Doch heimisch wurden die drei dort nie. Ihr größter Wunsch ist es, in die Heimat zurückzukehren und zwar in das große Bauernhaus der alleinstehenden Tante, die sich über Familienzuwachs freuen würde. Dort möchte Angelika Melanies Traum vom Ponyhof weiterführen. Doch für die Sanierung und Renovierung des alten Hauses reicht ihr winziges Einkommen bei Weitem nicht aus... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Vera Int-Veen Originaltitel: Helfer mit Herz