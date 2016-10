RTL Plus 21:10 bis 22:10 Dokusoap Bauer sucht Frau D 2009 Stereo Merken Pfingstmontag 2009: Inka Bause stellte in "Bauer sucht Frau - Die neuen Bauern" die alleinstehenden Bauern der kommenden Staffel vor. Sie alle wünschen sich das große Liebesglück von ganzem Herzen. Unzählige Anrufe, Briefe und Mails von interessierten Frauen und Männern gingen in der Redaktion ein. Doch von diesen darf sich jeder Bauer nur zwei aussuchen und zum Kennenlernen zum großen Scheunenfest einladen. Beim Scheunenfest sehen sich dann alle zum ersten Mal und Inka Bause stellt jedem Bauern und Berit ihre Auserwählten vor. 'Das ist immer ein ganz spannender Moment. Wenn sich alle zum ersten Mal gegenüberstehen, liegt ein romantisches Knistern in der Luft und ganz viele Herzen schlagen schneller - meins übrigens auch. Schließlich ist der erste Eindruck oft entscheidend. Meist stellt sich da schon raus, ob die große Liebe dabei ist', beschreibt Inka Bause den Moment des ersten Treffens. Danach müssen die Bauern und Berit entscheiden, ob sie einen oder zwei Auserwählte für eine Woche gemeinsames Probeleben auf den heimischen Hof mitnehmen. Und nach der oft schwierigen Entscheidung geht es dann auch direkt los: Die gemeinsame Hofwoche beginnt. Anpacken ist angesagt: Früh aufstehen, Tiere füttern, Stall ausmisten, kochen, putzen oder im Hofladen aushelfen. Bleibt da überhaupt Zeit für romantische Momente? Kommen die Besucher mit dem Landleben zurecht? Und bei welchen Paar ist dicke Luft angesagt und bei wem hält die große Liebe Einzug? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inka Bause Originaltitel: Bauer sucht Frau