RTL Plus 20:15 bis 21:10 Dokusoap Bauer sucht Frau - Das große Wiedersehen D 2008 Stereo

Nicht nur Jungbauer Jan sowie der Schwarzwälder Frank schweben dank "Bauer sucht Frau" im siebten Himmel - auch bei Günne hat Amors Pfeil inzwischen ins Schwarze getroffen. Der sportliche Milchbauer hat Großes mit seiner Christina vor: Er will um ihre Hand anhalten! Ob neben den Kuhglocken schon bald die Hochzeitsglocken läuten? Rinderwirt Uwe und Biobauer Thilo hatten leider nicht so viel Glück mit den Damen, und auch Schweinebauer Torsten ist wieder allein. Er hat zwar jede Menge Post von Verehrerinnen bekommen, ist aber in Sachen Liebe unentschlossen. Um sich endlich Klarheit über ihre Gefühle zu verschaffen, treffen sich Getreidebauer Georg und seine Carola in einem Wellness-Hotel. Heiße Liebe oder nur heiße Luft? Hühnerwirt Hansi und der singende Schäfer Heinrich haben ihr Herzensglück bisher zwar nicht gefunden, bekommen aber eine neue Chance: Liebesbotin Inka überrascht beide Landwirte mit Zuschriften von interessierten Damen! Finden Hansi und Heinrich doch noch ihr großes Glück?

Originaltitel: Bauer sucht Frau - Das große Wiedersehen