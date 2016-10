kabel1 classics 02:40 bis 04:55 Horrorfilm Leprechaun 4 - Space Platoon USA 1996 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Dr. Mittenhand hat eine Marine-Kampfeinheit unter der Führung von Sergeant Cooper mit einem Raumschiff ins All geschickt, um den bösartigen Gnom Leprechaun auszuschalten. Dieser hat eine riesige Menge Gold gestohlen und die schöne, aber hinterhältige Prinzessin Zarina vom Planeten Dominia entführt. Durch eine Heirat mit ihr will er zum König des Universums werden. Zwar gelingt es, Zarina zu befreien, aber Leprechaun setzt alles daran, sich seine Prinzessin zurückzuholen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Warwick Davis (Leprechaun) Rebekah Carlton (Prinzessin Zarina) Brent Jasmer (Brooks) Jessica Collins (Dr. Tina Reeves) Guy Siner (Dr. Mittenhand) Debbe Dunning (Delores) Tim Colceri (Metal Head) Originaltitel: Leprechaun 4: In Space Regie: Brian Trenchard-Smith Drehbuch: Dennis Pratt Kamera: David Lewis Musik: Dennis Michael Tenney Altersempfehlung: ab 16

