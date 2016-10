kabel1 classics 01:15 bis 02:40 Horrorfilm Die Killer-Autos von Paris AUS 1974 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In der australischen Kleinstadt Paris ereignen sich häufig mysteriöse Autounfälle. Das ist kein Zufall, verdienen sich doch die zwielichtigen Bewohner des Ortes ihr Geld damit: Sie provozieren Unfälle, um danach die Opfer auszurauben und Autoteile mitzunehmen. Den durchreisenden Brüdern Arthur und George blüht genau dieses Schicksal. George stirbt und sein Bruder ahnt, dass es in Paris nicht mit rechten Dingen zugeht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Terry Camilleri (Arthur) John Meillon (Bürgermeister) Kevin Miles (Dr. Midland) Max Gillies (Metcalfe) Peter Armstrong (Gorman) Edward Howell (Tringham) Rick Scully (George Waldo) Originaltitel: The Cars That Ate Paris Regie: Peter Weir Drehbuch: Keith Gow, Piers Davies, Peter Weir Kamera: John Mc Lean Musik: Bruce Smeaton Altersempfehlung: ab 16

