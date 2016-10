Horrorparodie mit dem legendären Bill Murray: Die drei Wissenschaftler Peter, Raymond und Egon verlieren ihren Forschungsauftrag für Parapsychologie. Kurz entschlossen gründen sie nun die Firma "Ghostbusters". Ihr erster Auftrag führt sie ausgerechnet in die New Yorker Bibliothek, wo sie einen grünen frechen Schleim eliminieren sollen. Doch das ist erst der Anfang - bald tobt ein gigantischer Kampf mit Gespensterstaubsaugern, Strahlenpistolen und ziemlich lockeren Sprüchen ... In Google-Kalender eintragen