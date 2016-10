kabel1 classics 10:15 bis 10:45 Comedyserie Wer ist hier der Boss? Spare in der Not... USA 1992 Merken Tony will die Supermarkt- und die Stromrechnung bezahlen und stellt dabei fest, dass die Schecks nicht gedeckt sind. Nun gesteht Angela, dass sie in die Haushaltskasse gegriffen hat, um ihr momentan schlecht gehendes Geschäft zu stützen. Sie beschließen, dass Tony die Verwaltung des Familienbudgets übernimmt. Dass er das Sparen versteht, findet Angela gut. Dass er aber derart andere Saiten aufzieht, das gefällt ihr gar nicht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Danza (Tony Micelli) Judith Light (Angela Bower) Katherine Helmond (Mona Robinson) Alyssa Milano (Samantha Micelli) Danny Pintauro (Jonathan Bower) Robert Mandan (Reed Hamilton) Tom Kane (Announcer) Originaltitel: Who's the Boss? Regie: Tony Singletary Drehbuch: Gene Braunstein, Michele J. Wolff, Martin Cohan, Blake Hunter Kamera: J. Bruce Nielsen Musik: Larry Carlton, Robert Kraft