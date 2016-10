kabel1 classics 01:25 bis 02:50 Komödie Nicht noch ein Teenie-Film! USA 2001 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Das neue Schuljahr fängt ja gut an: Jake Wyler, Sportskanone und Frauenschwarm, muss gleich mit zwei Niederlagen fertig werden. Seine Freundin Priscilla hat ihn verlassen und wegen schlechter Leistungen schickt ihn sein Football-Trainer auf die Bank. Weil sein Selbstbewusstsein darunter aber überhaupt nicht leidet, lässt er sich sofort auf eine Wette mit Austin ein. Schafft er es, dass das "hässliche Entlein" Janey Briggs an seiner Seite die Wahl zur Schulballkönigin gewinnt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jaime Pressly (Priscilla) Mia Kirshner (Catherine Wyler) Randy Quaid (Mr. Briggs) Chyler Leigh (Janey Briggs) Chris Evans (Jake Wyler) Eric Christian Olsen (Austin) Deon Richmond (Malik) Originaltitel: Not Another Teen Movie Regie: Joel Gallen Drehbuch: Mike Bender, Adam Jay Epstein, Andrew Jacobson, Phil Beauman, Buddy Johnson Kamera: Reynaldo Villalobos Musik: Theodore Shapiro Altersempfehlung: ab 12