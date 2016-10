kabel1 classics 16:55 bis 18:25 Komödie Bean - Der ultimative Katastrophenfilm GB, USA 1997 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach einer Millionenspende kann endlich ein amerikanisches Kunstwerk vom Pariser Musée D'Orsay freigekauft und in die Grierson Gallery nach Los Angeles zurückgebracht werden. Um dieses Ereignis gebührend zu feiern, hat man einen Kunstexperten von der Royal National Gallery of England eingeladen. Dr. Bean soll eine feierliche Rede halten - ein grober Fehler, wie sich zeigt. Denn Bean, in Wirklichkeit der Museumswärter, sorgt überall nur für Chaos und Katastrophen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rowan Atkinson (Mr. Bean) Peter MacNicol (David Langley) Pamela Reed (Alison Langley) Burt Reynolds (General Newton) Harris Yulin (George Grierson) Johnny Galecki (Stingo Wheelie) Peter Egan (Lord Walton) Originaltitel: Bean: The Ultimate Disaster Movie Regie: Mel Smith Drehbuch: Richard Curtis, Robin Driscoll Kamera: Francis Kenny Musik: Howard Goodall Altersempfehlung: ab 6