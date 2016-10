kabel1 classics 11:50 bis 13:40 Filme Die Bären sind los USA 2005 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Vor langer Zeit hat der Sozialarbeiter Morris Buttermaker in der Profiliga Baseball gespielt - wenn auch nur für eine kurze Zeit. Nun wird er für ein Team der Kinderliga als Coach verpflichtet, das kurz davor ist, aus der Liga geschmissen zu werden, weil sie zu schlecht sind. Doch Buttermaker macht sich daran, die Mannschaft aus zwölfjährigen Außenseitern in ein echtes Gewinnerteam zu verwandeln ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Bob Thornton (Morris Buttermaker) Greg Kinnear (Roy Bullock) Marcia Gay Harden (Liz Whitewood) Sammi Kane Kraft (Amanda Whurlitzer) Ridge Canipe (Toby Whitewood) Brandon Craggs (Mike Engelberg) Jeffrey Davies (Kelly Leak) Originaltitel: Bad News Bears Regie: Richard Linklater Drehbuch: Bill Lancaster, Glenn Ficarra, John Requa Kamera: Rogier Stoffers Musik: Ed Shearmur Altersempfehlung: ab 6