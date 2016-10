kabel1 classics 10:00 bis 10:30 Comedyserie Wer ist hier der Boss? Midlifekrise contra Heiratsantrag USA 1991 Merken Ein Jugendfreund Tonys stirbt. Nach der Beerdigungs-Zeremonie wird Tony depressiv. Er überredet die Familie, mit ihm zum Skilaufen zu fahren. Sein Suchen nach waghalsigen Touren überfordert die anderen. Angela erkennt, dass Tony eine Krise durchmacht, doch helfen muss er sich selbst. Schließlich wird ihm selbst bewusst, was er da treibt. Er macht Angela endlich einen Heiratsantrag - auch ein problematisches Unterfangen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Danza (Tony Micelli) Judith Light (Angela Bower) Katherine Helmond (Mona Robinson) Alyssa Milano (Samantha Micelli) Danny Pintauro (Jonathan Bower) Rhoda Gemignani (Mrs. Rossini) Tom Troupe (Pater Marconi) Originaltitel: Who's the Boss? Regie: Tony Singletary Drehbuch: Martin Cohan, Blake Hunter, Phil Doran, Danny Kallis, Bob Rosenfarb Kamera: Mark J. Levin Musik: Robert Kraft