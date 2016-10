kabel1 classics 05:15 bis 07:00 Actionfilm Karate Kid III - Die letzte Entscheidung USA 1989 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken "Karate Kid" Daniel wird von dem brutalen Karatekämpfer Barnes herausgefordert, seinen Titel als Champion zu verteidigen. Daniels Lehrer, der weise Mr. Miyagi, weigert sich, seinen Schüler zu trainieren - sieht er doch in dieser Art des Wettkampfes die Philosophie des Karate missachtet. Hinter Barnes steht der skrupellose Trainer Silver, der nur darauf gewartet hat, Daniel auf die "böse" Seite des Karate zu ziehen. Gelingt es Silver, ihn dem Einfluss Miyagis zu entziehen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ralph Macchio (Daniel LaRusso) Noriyuki 'Pat' Morita (Mr. Kesuke Miyagi) Robyn Lively (Jessica Andrews) Sean Kanan (Mike Barnes) Martin Kove (Kreese) Thomas Ian Griffith (Terry Silver) Jonathan Avildsen (Snake) Originaltitel: The Karate Kid, Part III Regie: John G. Avildsen Drehbuch: Robert Mark Kamen Kamera: Steve Yaconelli Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 279 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 39 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 39 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 39 Min.