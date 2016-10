kabel1 classics 01:45 bis 03:10 Horrorfilm Parasiten-Mörder CDN 1975 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In einer luxuriösen Apartment-Anlage wird der Körper einer jungen Frau gefunden, deren innere Organe mit Säure zersetzt wurden. Neben ihr liegt der vermeintliche Täter, der Wissenschaftler Dr. Hobbes, der sich das Leben genommen hat. Der ermittelnde Arzt Roger St. Luc findet heraus, dass der Forscher mit genetisch veränderten Parasiten experimentiert hat, die sich rasend verbreiten und in ihrem Wirt die pure Mordlust erwecken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Hampton (Dr. Roger St. Luc) Joe Silver (Rollo Linsky) Lynn Lowry (Forsythe) Alan Migicovsky (Nicholas Tudor) Susan Petrie (Janine Tudor) Barbara Steele (Betts) Ronald Mlodzik (Merrick) Originaltitel: Shivers Regie: David Cronenberg Drehbuch: David Cronenberg Kamera: Robert Saad Musik: Ivan Reitman Altersempfehlung: ab 16