kabel1 classics 23:55 bis 01:45 SciFi-Film Hollow Man - Unsichtbare Gefahr USA, D 2000 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Kevin Bacon als genialer Forscher, der Schreckliches erschafft: Der brillante, aber arrogante Wissenschaftler Sebastian Caine macht eine bahnbrechende Entdeckung: Er findet ein Serum, das unsichtbar macht! Nachdem ersten erfolgreichen Tierversuchen, will Caine sein Mittel an sich selbst ausprobieren. Tatsächlich schlägt das Serum an, und Caine wird langsam unsichtbar. Doch gleichzeitig stellt sich eine böse Nebenwirkung ein: Caine mutiert zum kaltblütigen Killer ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Bacon (Sebastian Caine) Elisabeth Shue (Linda McKay) Josh Brolin (Matthew Kensington) Kim Dickens (Sarah Kennedy) Greg Grunberg (Carter Abbey) Joey Slotnick (Frank Chase) Mary Randle (Janice Walton) Originaltitel: Hollow Man Regie: Paul Verhoeven Drehbuch: Andrew W. Marlowe Kamera: Jost Vacano Musik: Jerry Goldsmith Altersempfehlung: ab 16