kabel1 classics 19:50 bis 20:15 Comedyserie Wer ist hier der Boss? Besuch von Großmutter USA 1991 Angelas Großmutter kommt zu Besuch. Als sie erfährt, dass ihre Enkelin ihren Haushälter heiraten will, fällt sie in Ohnmacht. Während Mona ihrer dominanten Mutter aus dem Weg geht, versucht Tony, sich bei ihr einzuschmeicheln. Doch die alte Dame hat sich vorgenommen, die Hochzeit mit allen Mitteln zu verhindern. Dazu hat sie sich einen äußerst schlauen Plan ausgedacht ... Schauspieler: Tony Danza (Tony Micelli) Judith Light (Angela Bower) Alyssa Milano (Samantha Micelli) Danny Pintauro (Jonathan Bower) Katherine Helmond (Mona Robinson) Marian Seldes (Nanna) Dick Christie (Ben) Originaltitel: Who's the Boss? Regie: Tony Singletary Drehbuch: Gene Braunstein, Martin Cohan, Blake Hunter Kamera: Mark J. Levin Musik: Larry Carlton, Robert Kraft