kabel1 classics 15:15 bis 16:55 Actionfilm Charlie und sein Feuerstuhl USA 1979 Nach einer Vorlage von Ed Spielman, Howard Friedlander 20 40 60 80 100 Merken Kurz nach dem Ersten Weltkrieg will sich der Ex-Soldat Charlie einen großen Traum erfüllen: die Teilnahme an einem Motorradrennen von St. Louis nach San Francisco. Das Geld dafür treibt er auf kreative Art ein, nun fehlt nur noch ein Service-Team, das ihn bei dem Rennen unterstützt. Auf seiner Suche nach Kandidaten lernt er die hübsche Grace kennen, die darauf besteht, ihren sechsjährigen Sohn auf die Tour mitzunehmen. Eine verrückte Reise nach St. Louis nimmt ihren Lauf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Carradine (Charlie Swattle) Brenda Vaccaro (Grace Wolf) L.Q. Jones (Floyd Bevins) R.G. Armstrong (Al Barber) Terry Kiser (Lester Neal) Jesse Vint (Calvin Hawk) Noble Willingham (Walter "Pop" Bauer) Originaltitel: Fast Charlie... the Moonbeam Rider Regie: Steven Carver Drehbuch: Michael Gleason Kamera: William Birch Musik: Stu Phillips Altersempfehlung: ab 12