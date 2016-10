kabel1 classics 11:50 bis 13:30 Komödie Musik des Zufalls USA 1993 Paul Auster 20 40 60 80 100 Merken Die zwei Taugenichtse Jim und Jack wollen endlich den großen Coup landen, indem sie bei einem Pokerspiel viel Geld setzen - und noch mehr mit nach Hause nehmen. Ihre Gegner sind die beiden Millionäre Willie und Bill, die ein abgelegenes, aber weitläufiges Grundstück bewohnen. Trotz aller Raffinessen und Schwindeleien, verlieren die Unglücksraben das Spiel und stehen nun in der Pflicht der betuchten Herren. Diese verlangen einen ungewöhnlichen Einsatz ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Spader (Jack Pozzi) Mandy Patinkin (Jim Nashe) Joel Grey (Willy Stone) Charles Durning (Bill Flower) M. Emmet Walsh (Calvin Murks) Samantha Mathis (Tiffany) Chris Penn (Floyd) Originaltitel: The Music of Chance Regie: Philip Haas Drehbuch: Belinda Haas, Philip Haas Kamera: Bernard Zitzermann Musik: Phillip Johnston Altersempfehlung: ab 12