kabel1 classics 20:15 bis 22:00 Drama Studio 54 Director's Cut USA 1998 16:9 HDTV

Ryan Phillippe verkörpert die New Yorker Club-Kultur gegen Ende der 70er: Shane O'Shea sehnt sich nach Abwechslung aus seinem langweiligen Leben als Tankwart in New Jersey. Er geht nach New York, in die heißeste Disco der Stadt - das "Studio 54" und wird zum bewunderten Star-Barkeeper im schillernden Lusttempel der High Society. Shane stürzt sich in wilde Partys mit Prominenten, konsumiert Drogen und Alkohol im Überfluss - bis die Steuerfahndung den Szene-Club stürmt.

Bildergalerie Schauspieler: Ryan Phillippe (Shane O'Shea) Salma Hayek (Anita Randazzo) Neve Campbell (Julie Black) Mike Myers (Steve Rubell) Sela Ward (Billie Auster) Breckin Meyer (Greg Randazzo) Sherry Stringfield (Viv) Originaltitel: 54: The Director's Cut Regie: Mark Christopher Drehbuch: Mark Christopher Kamera: Alexander Gruszynski Musik: Marco Beltrami Altersempfehlung: ab 12