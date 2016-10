kabel1 classics 19:45 bis 20:15 Comedyserie Wer ist hier der Boss? Mister Angela Bower USA 1991 Merken Als in einem Restaurant Tonys Kreditkarte nicht angenommen wird, hilft Angela aus und bezahlt die Rechnung. Tony hat einen Knacks im Selbstwertgefühl. Nun will er beweisen, auch jemand zu sein. Bei einer Auktion ersteigert er ein sündhaft teures Bild für Angela. Weil er sich das aber eigentlich nicht leisten kann, nimmt er einen Nebenjob als Kellner an: spärlich bekleidet bei einem Damenabend. Leider taucht Samantha mit ihren Freundinnen auf ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Danza (Tony Micelli) Judith Light (Angela Bower) Alyssa Milano (Samantha Micelli) Danny Pintauro (Jonathan Bower) Katherine Helmond (Mona Robinson) Ralph P. Martin (Ernie) Ed McMahon (Ed McMahon) Originaltitel: Who's the Boss? Regie: Tony Singletary Drehbuch: Danny Kallis, Phil Doran, Bob Rosenfarb, Martin Cohan, Blake Hunter Kamera: Mark J. Levin Musik: Larry Carlton, Robert Kraft