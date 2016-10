kabel1 classics 13:25 bis 15:05 Drama Glitter - Glanz eines Stars USA 2001 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Von ihrer Mutter ins Waisenheim abgegeben, jobbt die junge Billie Jahre später in New York als Tänzerin und Backgroundsängerin. Sie träumt von einer großen Karriere. Der Produzent Walker missbraucht Billies schöne Stimme für seine untalentierte Freundin. Als DJ Dice Billie entdeckt, löst er sie aus ihrem Vertrag und baut sie als Solokünstlerin auf. Der Erfolg lässt nicht lange auf sich warten. Doch Billie muss feststellen, dass der Ruhm auch Schattenseiten hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariah Carey (Billie Frank) Max Beesley (Julian Dice) Terrence Howard (Timothy Walker) Da Brat (Louise) Tia Texada (Roxanne) Eric Benét (Rafael) Ann Magnuson (Kelly) Originaltitel: Glitter Regie: Vondie Curtis-Hall Drehbuch: Kate Lanier Kamera: Geofrey Simpson Musik: Terence Blanchard Altersempfehlung: ab 6