kabel1 classics 11:20 bis 11:50 Comedyserie Wer ist hier der Boss? Nichts mit Zweisamkeit USA 1991 Tony ist es im letzten Augenblick gelungen, Angela seine Gefühle zu offenbaren. Nun aber beginnen die Schwierigkeiten erst: Sie wollen die Familie noch nicht einweihen. Andererseits möchten sie gerne einen Abend zu zweit verbringen. Ein ungestörtes romantisches Abendessen ist natürlich bei dieser Familie nicht drin. Schließlich endet der Abend in Angelas Wagen an einem mondbeschienenen See. Doch plötzlich steht der Wagen voll Wasser ... Schauspieler: Tony Danza (Tony Micelli) Judith Light (Angela Bower) Katherine Helmond (Mona Robinson) Alyssa Milano (Samantha Micelli) Danny Pintauro (Jonathan Bower) John Fleck (Belhop) Dale Harimoto (Laurie Lee) Originaltitel: Who's the Boss? Regie: Tony Singletary Drehbuch: Martin Cohan, Blake Hunter, Gene Braunstein Kamera: Mark J. Levin, J. Bruce Nielsen Musik: Larry Carlton, Robert Kraft