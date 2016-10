kabel1 classics 18:55 bis 20:15 Thriller Cocktail für eine Leiche USA 1948 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die beiden jungen Männer Brandon und Phillip wollen das Schicksal herausfordern und das perfekte Verbrechen begehen. Ihr Opfer ist ein gleichaltriger Kommilitone, der ermordet und in einer antiken Kiste aufbewahrt wird. Um ihre Tat richtig auszukosten, geben die beiden Männer in ihrer opulenten Wohnung ein Dinner - die makabre Kiste steht mitten im Raum. Während der Rest der Gäste ahnungslos bleibt, kommt dem geladenen Philosophieprofessor ein schrecklicher Verdacht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Stewart (Rupert Cadell) John Dall (Brandon Shaw) Farley Granger (Phillip Morgan) Joan Chandler (Janet Walker) Cedric Hardwicke (Mr. Kentley) Constance Collier (Mrs. Atwater) Dick Hogan (David Kentley) Originaltitel: Rope Regie: Alfred Hitchcock Drehbuch: Arthur Laurents, Ben Hecht Kamera: Joseph Valentine, William V. Skall Musik: David Buttolph Altersempfehlung: ab 12