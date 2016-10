November 1965. Lieutenant Colonel Hal Moore wird nach Vietnam entsendet, um 450 Mann in den Kampf gegen den Vietkong zu führen. Schon bei der Landung auf einer kleinen Lichtung mitten im Dschungel, sterben so viele Soldaten, dass Moore seiner Division nur geringe Überlebenschancen einräumt. Doch wie wenig die technische Überlegenheit der US-Truppen in der dicht bewaldeten Bergregion tatsächlich wert ist, stellt der Feind erst im Nahkampf eindrucksvoll unter Beweis. Das amerikanische Hauptquartier sieht schließlich keine andere Chance, als die ganze Gegend samt ihren eigenen Truppen unter einem Bombenhagel zu begraben?. In Google-Kalender eintragen