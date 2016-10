kabel1 classics 06:55 bis 09:05 Drama Die letzte Metro F 1980 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Paris im September 1942: Der deutsch-jüdische Regisseur Lucas Steiner hinterlässt ein ausgearbeitetes Konzept für ein Theaterstück, bevor er sich aus Angst vor den Nazis angeblich nach Südamerika absetzt. In Wahrheit versteckt er sich aber im Keller. Seine Ehefrau Marion und der charismatische Darsteller Bernard inszenieren das Stück. Dabei verliebt sich Marion in ihren Kollegen und ist hin- und hergerissen zwischen ihrer Leidenschaft und der Treue zu ihrem Mann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Catherine Deneuve (Marion Steiner) Gérard Depardieu (Bernard Granger) Jean Poiret (Jean-Loup Cottins) Heinz Bennent (Lucas Steiner) Andréa Ferréol (Arlette Guillaume) Paulette Dubost (Germaine Fabre) Sabine Haudepin (Nadine Marsac) Originaltitel: Le dernier métro Regie: François Truffaut Drehbuch: François Truffaut, Suzanne Schiffman Kamera: Nestor Almendros Musik: Georges Delerue Altersempfehlung: ab 12