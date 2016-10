kabel1 classics 05:25 bis 06:55 SciFi-Film Lautlos im Weltraum USA 1972 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Es ist das Jahr 2001: Die Erde ist nuklear verseucht und sämtliche Flora von ihrer Oberfläche verschwunden. Der Botaniker Freeman Lowell züchtet in einer Weltraumstation Bäume und Pflanzen, um den Planeten wieder grün zu machen. Als das Projekt jedoch abgebrochen werden soll, trifft der Forscher eine fatale Entscheidung: Er widersetzt sich dem Befehl, tötet die Crew und reist in Begleitung seiner Pflanzen weiter in die Tiefen des Weltraums ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruce Dern (Freeman Lowell) Cliff Potts (John Keenan) Ron Rifkin (Marty Barker) Jesse Vint (Andy Wolf) Mark Persons (Huey) Cheryl Sparks (Dewey) Steven Brown (Drone) Originaltitel: Silent Running Regie: Douglas Trumbull Drehbuch: Deric Washburn, Michael Cimino, Steven Bochco Kamera: Charles F. Wheeler Musik: Peter Schickele Altersempfehlung: ab 12