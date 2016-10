kabel1 classics 21:55 bis 23:45 Actionfilm World Invasion: Battle Los Angeles USA 2011 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken UFO-Sichtungen versetzen die Welt in Alarmbereitschaft, und schon beginnt der Kampf gegen eine unbekannte, überirdische Macht. Die Menschen müssen zusehen, wie ihre Dörfer, Städte und Metropolen einer Invasion zum Opfer fallen. Nur in Los Angeles regt sich Widerstand: Eine Elite-Einheit der US-Marines stellt sich der Gefahr. Sie kämpfen in einem scheinbar aussichtslosen Krieg, doch dann entdecken sie die Kontrollzentrale der feindlichen Drohnen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Aaron Eckhart (Staff Sgt. Michael Nantz) Michelle Rodriguez (Tech Sgt. Elena Santos) Bridget Moynahan (Michele) Ne-Yo (Cpl. Kevin Harris) Jadin Gould (Amy) Ramon Rodriguez (2nd Lt. William Martinez) Will Rothhaar (Cpl. Lee Imlay) Originaltitel: Battle Los Angeles Regie: Jonathan Liebesman Drehbuch: Scott Silver, Christopher Bertolini Kamera: Lukas Ettlin Musik: Brian Tyler Altersempfehlung: ab 16