kabel1 classics 18:20 bis 20:15 Actionfilm Bad Boys - Harte Jungs USA 1995 Nach einer Vorlage von George Gallo 16:9 HDTV Das unschlagbare Duo Will Smith und Martin Lawrence sorgt für Ordnung in L.A.: Als Heroin im Wert von 100 Millionen Dollar aus dem Polizeihauptquartier von Miami gestohlen wird, sollen die zwei Polizisten Mike Lowrey, ein eingefleischter Junggeselle, und der verheiratete Familienvater Marcus Burnett den Fall aufklären. Die Gangster schalten der Reihe nach alle Zeugen aus - bis auf das Callgirl Julie, die Mike und Marcus auf die Spur des skrupellosen Drogenbosses Fouchet bringt. Schauspieler: Will Smith (Det. Mike Lowrey) Martin Lawrence (Det. Marcus Burnett) Téa Leoni (Julie Mott) Tchéky Karyo (Fouchet) Theresa Randle (Theresa Burnett) Joe Pantoliano (Captain Howard) Nestor Serrano (Detective Sanchez) Originaltitel: Bad Boys Regie: Michael Bay Drehbuch: Michael Barrie, Jim Mulholland, Doug Richardson Kamera: Howard Atherton Musik: Mark Mancina Altersempfehlung: ab 18