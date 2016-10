kabel1 classics 15:20 bis 16:55 Thriller Die Regeln der Gewalt USA 2007 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach einem tragischen Autounfall findet sich der einst gefeierte Nachwuchs-Eishockeyspieler Chris auf dem harten Boden der Realität wieder. Eine Gehirnverletzung, die sein Erinnerungsvermögen stark beeinträchtigt, hindert ihn daran, einen ernsthaften Beruf zu erlernen. So hält er sich als Putzmann bei einer Bank über Wasser. Als sich eines Tages eine Gruppe Bankräuber mit ihm bekannt macht, bietet sich Chris plötzlich die Chance, seinem langweiligen Leben zu entfliehen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Gordon-Levitt (Chris Pratt) Jeff Daniels (Lewis) Matthew Goode (Gary Spargo) Isla Fisher (Luvlee) Carla Gugino (Janet) Bruce Mc Gill (Robert Pratt) Alberta Watson (Barbara Pratt) Originaltitel: The Lookout Regie: Scott Frank Drehbuch: Scott Frank Kamera: Alar Kivilo Musik: James Newton Howard Altersempfehlung: ab 12