RTS Un 22:00 bis 22:50 Sonstiges Person of Interest Erreur de jugement USA 2016 Untertitel Merken La Machine expérimente un bug pendant le redémarrage, et lâche des douzaines de numéros de personnes. Finch et Root sont alors identifiés comme des menaces, selon leur violent comportement dans le passé. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jim Caviezel (John Reese) Michael Emerson (Harold Finch) Kevin Chapman (Lionel Fusco) Amy Acker (Root) Joshua Close (Jeff Blackwell) LaChanze (Mona) Paige Patterson (Laurie Granger) Originaltitel: Person of Interest Regie: Chris Fisher Drehbuch: Lucas O'Connor Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16

