RTS Un 21:15 bis 22:00 Sonstiges Person of Interest Réanimation USA 2016 Untertitel Merken Reese et Finch essayent de récupérer le code source de la Machine avant que celle-ci ne se détériore trop. Root, elle, se bat pour sa vie contre une multitude d'agents de " Samaritain " alors que Fusco, lui, doit répondre à beaucoup de questions après les morts de Elias et de Dominic. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jim Caviezel (John Reese) Michael Emerson (Harold Finch) Kevin Chapman (Lionel Fusco) Amy Acker (Root) Carrie Preston (Grace Hendricks) Brett Cullen (Nathan Ingram) Ned Eisenberg (Detective Joseph Soriano) Originaltitel: Person of Interest Regie: Chris Fisher Drehbuch: Greg Plageman, Tony Camerino Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16