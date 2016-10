RTS Un 20:10 bis 21:15 Sonstiges Temps présent La lutte de toutes les convoitises CH 2016-10-21 10:35 Stereo Untertitel Merken Jamais la lutte suisse n'avait été aussi populaire qu'à Estavayer cet été. Une fête qui bat tous les records d'affluence. Un sport toujours plus médiatisé, où les sponsors sont toujours plus présents, où l'argent circule de plus en plus. Un sport toujours plus convoité également, et récupéré par les politiques, en particulier l'UDC de Christoph Blocher, qui rôde autour des ronds de sciure. Les lutteurs, eux, garants de la pureté, sont toujours parvenus à échapper à l'instrumentalisation nationaliste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jean-Philippe Ceppi Originaltitel: Temps présent Regie: reportage de Cédric Louis et Lison Meric