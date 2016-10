RTS Un 13:25 bis 15:05 Sonstiges Un mariage sans fin CDN 2015 Stereo Merken Lorsque Peter lui demande sa main le jour de la Saint-Valentin et programme le mariage pour la semaine suivante, Jaclyn accepte, même si elle trouve tout cela un peu précipité. D'autant qu'elle découvre que sa belle-mère a déjà tout organisé à son goût. La veille de la cérémonie, Jaclyn croise dans les bois un garçon séduisant et impulsif qui l'embrasse avant de disparaître. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Autumn Reeser (Jaclyn Palmer) Antonio Cupo (Dr. Peter Lorenzo) Shawn Roberts (Max Lorenzo) Ali Liebert (Kate) Sergio Osuna (Kenneth) Nelson Wong (Gerry) Kwasi Thomas (Wedding DJ) Originaltitel: I Do, I Do, I Do Regie: Ron Oliver Drehbuch: Nancey Silvers Musik: Peter Allen