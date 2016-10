Pro7 MAXX 12:15 bis 12:40 Trickserie Pokémon Im Schatten von Zekrom! J 2010 16:9 HDTV Merken Ash kommt mit seiner Mutter, Pikachu und Professor Eich in der Einall-Region an, und sie geraten prompt in ein starkes Gewitter. Von einer großen Energielandung getroffen, fällt Pikachu zu Boden. Doch erst im nächsten Kampf wird klar, welche Folgen das hat: Als Ash gegen Diaz antritt, einen angehenden Trainer, kann Pikachu seine Fähigkeiten nicht mehr einsetzen. Wird er sie zurückgewinnen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pokémon: Best Wishes! Regie: Norihiko Sudo Altersempfehlung: ab 6